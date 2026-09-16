Основной день TNF-2026 стртовал в Тюменском технопарке

Основной день первого в международном формате и двенадцатого по счету Промышленно-энергетического форума TNF стартовал в Тюмени, сегодня на форумных площадках ждут глав крупнейших нефтегазовых компаницй страны, представителей федеральных министерств и ведомств.

"Программа будет насыщенной. В центре внимания – будущее топливно‑энергетического комплекса. На главной деловой площадке нефтегазовой отрасли России обсудим вопросы технологической независимости страны, проанализируем успехи и поговорим о перспективах, которые откроются с появлением Межуниверситетского кампуса. Также сегодня будет подписано соглашение между Тюменской областью, Ямалом и Югрой по развитию нефтегазового кластера", - сообщил о планах губернатор Александр Моор.

ТНФ проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. С этого года он приобрел статус международного - на мероприятии ожидаются официальные делегации из Турции, Ирана, Вьетнама, Китая. Тема года - "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства". На выставке более 70 компаний представляют свыше 100 единиц оборудования и технологических решений для нефтегазовой отрасли.