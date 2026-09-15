Как учатся и работают с технологиями в "Школе 21" в Екатеринбурге

Участники международного фестиваля молодежи и студентов узнали, как устроен учебный процесс в школе цифровых технологий от Сбера "Школе 21", открытой на территории Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Ребята познакомились с образовательным пространством, изучили, какие цифровые инструменты используются при работе над проектами и какую роль в этом процессе играет искусственный интеллект.

Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил кампус и пообщался с участниками обучения и студентами.

"Созданная "Школа 21" находится в контакте с УрФУ. Это дает не только новые возможности, но и дополнительную ответственность. Прежде всего за подготовку специалистов, которые нужны нашей промышленности и микроэлектронике. Уверен, выпускники смогут внести весомый вклад в технологическое лидерство нашей страны", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Участники фестиваля и студенты УрФУ смогли попробовать практические форматы, которые используют в "Школе 21": поработать с цифровыми инструментами, познакомиться с возможностями ИИ и обсудить со студентами их опыт обучения.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Мы в Сбере создаём передовые цифровые решения и хорошо понимаем, как быстро меняются технологии. Ответом на этот вызов становится развитие образовательной среды, в которой люди получают востребованные цифровые навыки, профессию и возможность применять их в своём регионе. Совместно с УрФУ мы разработали направление обучения в „Школе 21“, которое поможет решать задачи, актуальные для уральского бизнеса, промышленности и науки.

Одним из направлений совместной работы "Школы 21" и УрФУ станет микроэлектроника. Участники обучения будут работать с практическими задачами по проектированию топологии кристаллов и компоновке элементов микросхем.

Илья Обабков, ректор УрФУ:

Школа открыта, и, мне кажется, это шаг к нашему следующему большому проекту — созданию центра микроэлектроники. Эта связка позволит нам создать систему удержания кадров, нужных для промышленности.

В "Школе 21" в Екатеринбурге будут готовить специалистов в сфере цифровых технологий для экономики региона. Здесь также будут проходить образовательные мероприятия для представителей органов власти, педагогов, школьников и профессиональных сообществ. Участники с разным опытом смогут знакомиться с цифровыми инструментами, осваивать их на практике и обмениваться знаниями.