Фестиваль "Лес" для любителей туризма организуют в Тюменской области

12:09 15 сентября 2026
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Фото - пресс-служба "Движения Первых Тюменской области"

В Тюменской области 19 сентября состоится региональный туристско-краеведческий фестиваль любителей туризма "Лес".

В программе - фотозоны, мастер-классы, ночное ориентирование, спортивные состязания, туристические маршруты, спевка, танцы и развлечения. Участие бесплатное.

Место проведения – спортивно-оздоровительная база "Азимут", Червишевский тракт, 18 км, ст. 29.

Регистрация - с 9:00, открытие – в 10:00.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию до 17 сентября.

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