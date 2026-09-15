Фестиваль "Лес" для любителей туризма организуют в Тюменской области

В Тюменской области 19 сентября состоится региональный туристско-краеведческий фестиваль любителей туризма "Лес".
В программе - фотозоны, мастер-классы, ночное ориентирование, спортивные состязания, туристические маршруты, спевка, танцы и развлечения. Участие бесплатное.
Место проведения – спортивно-оздоровительная база "Азимут", Червишевский тракт, 18 км, ст. 29.
Регистрация - с 9:00, открытие – в 10:00.
Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию до 17 сентября.
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