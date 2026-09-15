Беременная тюменка украла у знакомого 100 тысяч, чтобы купить стиралку и пилу

В начале июня жительница Сладково в центральном парке отдыха, обнаружив на в мобильном приложении банка у знакомого деньги, перевела на счет своей матери 100 тысяч рублей, после чего купила на них стиральную машину и бензопилу.

В суде она вину признала полностью, ущерб потерпевшему возместила в полном объеме, извинилась перед ним. молодой человек извинения принял. На момент рассмотрения дела судом подсудимая нигде не работает, дохода у нее нет, находится в состоянии беременности.

Суд признал гражданку виновной в совершении преступления с учетом смягчающих по делу обстоятельств и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один 1 год, условно, с испытательным сроком на год. Кроме того, суд возложил на условно осужденную дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденной по месту ее жительства, куда ей следует своевременно являться на регистрацию в дни, указанные данным органом.