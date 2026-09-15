Международный промышленно-энергетический форум TNF и TNF EXPO открыли в Тюмени

Международный промышленно-энергетический форум TNF стартовал в Тюмени, за четырех дней на площадках пройдет более ста различных мероприятий при участии около 18 тысяч человек - руководителей крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, инженеров, ученых, представителей органов власти и всех, кто определяет развитие энергетики и промышленности в стране и мире, сообщил губернатор Александр Моор.
На площадку TNF EXPO в этом году более 70 компаний представили свои перспективные проекты и разработки для ТЭК по ключевым направлениям развития отрасли: нефтесервису и скважинным технологиям, обустройству месторождений и автономной энергетике, инжинирингу газотурбинного оборудования и нефтехимии.
Для участников TNF EXPO запланировано более 50 различных мероприятий: экспертные сессии, технологические визиты и экспо-туры. Компании смогут презентовать свои инженерные решения и управленческие компетенции.
В рамках TNF EXPO совместно со Школой управления СКОЛКОВО организуются образовательные стратегические сессии и мастер-классы, которые будут полезны всем, кто работает в сферах ритейла, финансов, машиностроения и IT.
Тема форума в этом году – "Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства".
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