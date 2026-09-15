Образовательный лекторий для 191 страны открыл Сбер

Сбер открыл образовательный лекторий для участников из 191 страны на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. С 13 по 16 сентября на стенде Сбера эксперты обсуждают, как технологии и искусственный интеллект меняют образование, карьеру, спорт, искусство и научные исследования.

Программа лектория разделена на четыре тематических дня.

13 сентября прошёл День будущего, посвящённый образованию и карьере. Участники обсудили, какие профессии и навыки будут востребованы в ближайшие годы, как искусственный интеллект уже меняет процесс поиска работы и найма и почему способность постоянно учиться становится одним из ключевых навыков специалиста.

14 сентября состоится День спорта. Эксперты обсудят, как искусственный интеллект уже меняет футбол, бег и шахматы: помогает анализировать игру, выстраивать тренировки, принимать решения и искать новые способы улучшать результаты. В программе — конкретные примеры применения технологий в спорте и обсуждение того, как ИИ становится частью подготовки профессиональных спортсменов.

Отдельная часть программы будет посвящена движению как инвестиции в себя: тому, как заниматься с пользой для здоровья и без лишнего риска и какую роль в этом может сыграть ИИ-помощник. День завершит кинопоказ от Okko.

15 сентября пройдёт День искусства. Участники обсудят влияние искусственного интеллекта на творчество и дизайн и роль технологий в создании новых продуктов. Директор Лаборатории Дизайна Сбера расскажет об актуальных трендах в дизайне и процессе создания продукта — от идеи до финального результата.

Вечером программа продолжится в пространстве русских народных сказок вместе с Okko. Участники увидят, как искусственный интеллект помогает по-новому рассказывать истории, знакомые с детства.

16 сентября лекторий завершит День науки. В программе — развитие генеративного искусственного интеллекта, робототехника, компьютерное зрение и технологии будущего. Участники проследят путь робота Грин от идеи до первого танца, узнают о концепциях адаптивного города и обсудят перспективы летающих автомобилей. Отдельная встреча будет посвящена женщинам в науке, их открытиям и профессиональному пути.

Образовательный лекторий стал частью программы Сбера на Международном фестивале молодёжи.