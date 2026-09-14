Роботы-инспекторы и грузовые дроны представлены на выставке TNF-2026

Международный промышленно-энергетический форум TNF 14 сентября стартует в Тюмени, он является главной витриной передовых разработок для нефтегазовой отрасли. В этом сезоне выставочная площадка EXPO объединит промышленную робототехнику, беспилотные системы и интеллектуальные платформы. Рассказываем о самых заметных экспонатах, сообщили организаторы форума.

Компания "АТМ Альянс" подготовила обширную экспозицию, га которой представлены практически все современные направления робототехники:

Универсальное шасси-платформа AgileX THUNDER — позволяет быстро развернуть прототип под конкретную задачу: от перевозки грузов до установки навесного оборудования.



Четвероногий робот Deep Robotics Lite 3 с 3D-сканером для пространственной инспекции — заходит в труднодоступные зоны и передаёт оператору точную трёхмерную модель объекта.



Четвероногий инспектор для опасных сред — ориентирован на обходные маршруты и визуальный контроль, опционально оснащается газоанализатором и незаменим на объектах с риском утечек. Модель Deep Robotics Lynx M20 Pro.



Роботизированная колёсная платформа — низкопрофильный вездеход с защищённым корпусом, внедорожными колёсами и световой сигнализацией для эксплуатации в суровых условиях.



Автоматическая уборочная машина KLEENBOT C40 для мытья и чистки больших площадей, освобождая персонал от рутины.



Гуманоид и квадрупед — антропоморфные и животноподобные роботы, которые постепенно входят в промышленную практику.

























