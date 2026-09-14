Российские компании на TNF-2026 покажут свои беспилотники и дроны

"Иннополис" на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF представит промышленный дрон InnoSpector для инспекции в ограниченных пространствах. Разработка предназначена для автономного сканирования, мониторинга и диагностики сложных промышленных объектов, включая резервуары и зоны с крайне ограниченным доступом, куда не может залететь стандартный коптер.

ГК "Аэромакс" привезет самый крупный беспилотный вертолёт в стране. Аппарат уже подан на государственную сертификацию. Он создан для автономной доставки тяжёлых грузов в районы со слаборазвитой инфраструктурой. Грузоподъёмность — 700 кг, дальность — до 480 км, крейсерская скорость — 200 км/ч.

"Интехрос" покажет роботизированную платформу сверхвысокой проходимости для работ на сложном рельефе — РОИН Р-260К. Это дистанционно управляемый комплекс с адаптивным колёсным шасси и независимой кинематикой. Он создан для инженерных, аварийно-спасательных и технологических задач там, где не проезжает ни гусеничная, ни колёсная техника. Проект – прямое импортозамещение иностранных горных экскаваторов, и российского аналога на сегодня нет.