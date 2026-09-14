Белорусские компании участвуют в TNF-2026

В прошлом году Белоруссия впервые принимала участие в Тюменском промышленно-энергетическом форуме, в это раз на форум приехали представители ключевых предприятий нефтяной отрасли страны: ОАО "Белшина", ОАО "Нафтан", ОАО "Мозырский НПЗ", РУП "ПО "Белоруснефть", ООО "БЕЛНЕФТЕХИМ-РОС".



По словам заместителя генерального директора ОАО "Нафтан" по коммерческим вопросам Георгия Гирсенка, опыт прошлого года наглядно доказал, что тюменский форум — это практико-ориентированный инструмент для построения долгосрочных кооперационных связей в ТЭК:

Для делегации "Нафтана" участие в TNF-2026 представляет высокий практический интерес по нескольким направлениям. Во-первых, это уникальная концентрация ключевых игроков: 18 ВИНК, ведущие инжиниринговые, IT и сервисные компании. Во-вторых, нас привлекает практический формат "Технологических дней" и "Дней поставщика". Поскольку эти площадки охватывают весь цикл — от переработки и автоматизации до цифровизации, специалисты "Нафтана" смогут предметно обсудить вопросы импортозамещения, поставок технологического оборудования, сервисных услуг и внедрения отечественных цифровых решений с такими гигантами, как "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "СИБУР", "Газпром", а также казахстанскими партнерами.

В последние годы Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики (ФАУ "ЗапСибНИИГГ") и "Белоруснефть" укрепились во взаимовыгодном сотрудничестве. Объединение усилий двух крупных научных учреждений в прикладной части, по сути, в внедрении технологий не на бумаге, а фактически на месторождении с целью добычи углеводородного сырья — основная цель. На форуме стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области геологического исследования недр, новых технологий и инновационной деятельности с целью обмена информацией и обоюдовыгодного применения разработок и технологий в области геологоразведки и нефтедобычи на месторождениях в обеих странах.