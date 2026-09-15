Фестиваль будущих мам впервые провели в Тюмени

В Тюмени впервые прошёл фестиваль будущих мам пи участии 9 конкурсанток и 600 зрителей, цель - укрепление института семьи и формирование позитивного образа материнства и детства, сообщили в депздраве ТО.
Участницы, готовившиеся к выходу на сцену два месяца, представили хореографические, театральные и вокальные номера, а также дефиле в вечерних платьях. Поддержать конкурсанток пришли группы поддержки, а зал встречал каждую аплодисментами.
Девять номинаций, подчеркивающих индивидуальность каждой мамы:
🔸 ️Карсакова Ольга — Самая заботливая
🔸 ️Канбекова Светлана — Самая мудрая
🔸 ️Магамадова Нелли — Самая лучезарная
🔸 ️Корзухина Юлия — Самая обаятельная
🔸 ️Братынкина Валерия — Самая ответственная
🔸 ️Островская Снежана — Самая активная
🔸 ️Потапова Екатерина — Самая талантливая
🔸 ️Дьякова Ольга — Самая сердечная
🔸 ️Катаева Галина — Самая жизнерадостная
Партнёры фестиваля вручили участницам коляски, автокресла, детские шезлонги, стульчики для кормления и развивающие коврики.
Кульминацией вечера стало вручение главного приза — ювелирного украшения. Гран-при фестиваля завоевала Карсакова Ольга. Когда объявили победительницу, зал взорвался аплодисментами.
Приз зрительских симпатий разделили сразу две участницы — Корзухина Юлия и Потапова Екатерина. В номинации "Самый активный блогер" победила Островская Снежана. Лучшим будущим папой признали Канбекова Вадима.
Елена Дедюкина, начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Департамента здравоохранения Тюменской области:
Стимулирование рождаемости, поддержка семей с детьми и создание условий для гармоничного развития ребенка — ключевые национальные приоритеты. Наш фестиваль напрямую работает на эти задачи: формирует вокруг будущих мам атмосферу заботы, уверенности и радости, укрепляет семейные ценности и дает родителям ценную информацию.
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