Дело о хулиганстве завели на подростков, которые избили сверстника в Тюмени

В СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в сети распространились снимки и видео о том, что группа подростков во дворе дома по улице Обдорской сначала заставила сверстника снять кофту, а затем избила его, по сообщениям, у мальчика якобы рваная рана и испорчена одежда. Глава СКР Бастрыкин уже затребовал доклад от тюменских подчиненных.

В прокуратуре области сообщили, что взяли на контроль установление обстоятельств совершения противоправных действий в отношении подростка.