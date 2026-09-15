Дело о хулиганстве завели на подростков, которые избили сверстника в Тюмени

В СУ СК по Тюменской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в сети распространились снимки и видео о том, что группа подростков во дворе дома по улице Обдорской сначала заставила сверстника снять кофту, а затем избила его, по сообщениям, у мальчика якобы рваная рана и испорчена одежда. Глава СКР Бастрыкин уже затребовал доклад от тюменских подчиненных.
В прокуратуре области сообщили, что взяли на контроль установление обстоятельств совершения противоправных действий в отношении подростка.
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