В Нижнетавдинском лесу высадят более 27 тысяч сеянцев сосны

11:00 15 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Нижнетавдинском филиале Тюменской авиабазы продолжается работа по дополнению лесных культур на бывшем горельнике площадью 37,4 га.

Новые насаждения здесь создали два года назад. Инвентаризация посадок показала, что часть саженцев не прижилась, поэтому участок назначили для дополнения. Этой осенью на нём высадят 27,3 тысячи новых саженцев, выращенных в собственной теплице филиала.

Восстановление утраченных насаждений ведется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Теги: лес
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026