В Нижнетавдинском лесу высадят более 27 тысяч сеянцев сосны

В Нижнетавдинском филиале Тюменской авиабазы продолжается работа по дополнению лесных культур на бывшем горельнике площадью 37,4 га.

Новые насаждения здесь создали два года назад. Инвентаризация посадок показала, что часть саженцев не прижилась, поэтому участок назначили для дополнения. Этой осенью на нём высадят 27,3 тысячи новых саженцев, выращенных в собственной теплице филиала.

Восстановление утраченных насаждений ведется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".