Более 40 тюменцев пострадали от мошенников за неделю

13:00 15 сентября 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 42 жителя Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей.

Из общей суммы 3,2 млн рублей мошенники получили от жительницы Ишима, которой один из них предложил  дополнительный заработок и убедил перевести на предоставленные им банковские счета деньги.

Ишимская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.

Теги: мошенники
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2026