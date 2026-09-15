Более 40 тюменцев пострадали от мошенников за неделю

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 42 жителя Тюменской области, общая сумма похищенных денежных средств превысила 20 млн рублей.

Из общей суммы 3,2 млн рублей мошенники получили от жительницы Ишима, которой один из них предложил дополнительный заработок и убедил перевести на предоставленные им банковские счета деньги.

Ишимская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.