Кино или музей? Стали известны любимые площадки молодежи по Пушкинской карте

"Пушкинская карта" отметила 5-летний юбилей в сентябре. За время ее работы участники купили 115 млн билетов на культурные мероприятия на сумму более 57 млрд рублей.

Промежуточные итоги работы программы подвел ВТБ. Чаще всего по Пушкинской карте молодые люди ходили в кино, на него пришлось — 37% трат. Билеты в театры и дома культуры заняли по 17% расходов, в музеи — 16%, на концерты — 6%, на мастер-классы и творческие встречи в библиотеках — 4%. Третьяковскую галерею в рамках программы посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр — 285 тысяч. Самым популярным фильмом, который посмотрели по Пушкинской карте в этом году, стал "Чебурашка 2" — более 1 млн купленных билетов.

С начала этого года молодые россияне получили 7,3 млн Пушкинских карт, по которым было куплено 13 млн билетов. Самыми активными регионами по оформлению стали Чувашская Республика (76% ребят 14-22 лет уже оформили карту), Республика Татарстан (69%), Оренбургская область (68%), Удмуртская Республика и Тамбовская область (по 67%).

Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ:

За пять лет Пушкинская карта уже доказала свою востребованность, что подтверждают более 100 млн купленных билетов на культурные события по всей стране.

Горшков добавил, что проект позволяет миллионам молодых людей узнавать новое для себя, а программа остается удобной и доступной. Получить онлайн или реальную карту могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет, в ближайшее время будет выпущен лимитированный дизайн специально к 5-летнему юбилею программы.