Дмитрий Чернышенко оценил стенд Сбера на Международном фестивале молодёжи

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил стенд Сбера на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Это самый большой стенд фестиваля площадью 500 кв. м. Во время визита Дмитрию Чернышенко показали основные зоны стенда и провели экскурсию по Кварталу. Пространство спроектировали и построили специально для мероприятия с нуля. Ключевым элементом стала кинетическая стена, не имеющая аналогов в России, созданная специально для Сбера. На ней банк передал привет вице-премьеру.

Квартал объединяет четыре тематические локации: "Образование и карьера", "Развлечения", "Здоровье" и "Финтех". Гости фестиваля могут выбрать интересующее направление, пройти тематический маршрут и познакомиться с технологиями, которые уже сегодня помогают учиться, работать, создавать контент, заботиться о здоровье и управлять финансами.

В зоне "Образование и карьера" гости могут посетить собственный лекторий Сбера, пройти тест от Школы 21, попробовать инструменты для работы с ИИ-агентами, прокачать цифровые навыки вместе с Фоксфордом, Алгоритмикой и Нетологией, а также получить консультацию у рекрутеров Сбера.

Зона "Развлечения" знакомит гостей с ИИ-инструментами для создания аудио и визуального контента.

В зоне "Здоровье" гости могут протестировать умное зеркало GigaDoc и попробовать ИИ-инструменты, которые помогают оценить результаты тренировок.

В зоне "Финтех" посетители могут познакомиться с современными финансовыми сервисами Сбера: подключить оплату улыбкой, оформить карты с лимитированным дизайном, а также воспользоваться банкоматом с сервисом экспресс-оценки здоровья и ИИ-помощником ГигаЧат.

Стенд Сбера работает для участников Международного фестиваля молодёжи с 11 по 17 сентября. Здесь можно не только познакомиться с технологиями, но и узнать больше об образовании и карьере, попробовать новые цифровые инструменты, пообщаться с экспертами и другими участниками фестиваля.