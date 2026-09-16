Технологичный уют: как тюменка автоматизировала свое хобби

Анастасия Пестрикова — натура увлеченная. Если она за что-то берется, то делает это с головой, погружаясь в детали до тех пор, пока не доведет результат до совершенства. В последнее время ее жизнь превратилась в череду жужжащих звуков, запаха разогретого пластика и бесконечного ожидания чуда. Новым хобби Анастасии стала 3D-печать.

Однако у этого процесса есть один нюанс — он не терпит спешки и отсутствия контроля. Теперь за процессом "рождения" предметов следит камера видеонаблюдения "Ростелекома". Она установлена так, чтобы хорошо просматривалась вся рабочая зона. Благодаря этому можно удаленно видеть, что происходит вокруг принтера, получать уведомления и при необходимости просматривать запись.

Анастасия Пестрикова, пользователь умной камеры:

Увидела в интернете ролики про 3D-печать на 3D принтере, заинтересовалась, попробовала и втянулась. Первым изделием был маленький кораблик, потом — ручки-указки, боксы для хранения и изящные вазы с причудливыми геометрическими узорами, которые невозможно было бы выточить вручную. Принтер — это все-таки нагревательный прибор, который работает много часов, и оставлять его совсем без присмотра нельзя. Камера видеонаблюдения стала для меня настоящим помощником. Мне важно понимать, что техника работает штатно, и за нее можно не переживать, находясь вдали от дома.

Установить и настроить систему видеонаблюдения может практически любой пользователь: устройства готовы к работе сразу после распаковки. Нужно просто выбрать удачный ракурс для камеры, подключить ее к Wi-Fi, и оборудование начнет работать.

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком":

Видеонаблюдение прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Камеры помогают удаленно присматривать за детьми, контролировать безопасность пожилых родственников и наблюдать за обстановкой в доме даже из отпуска. В Тюменской области уже более 2 тысяч семей успешно используют интеллектуальные камеры "Ростелекома". Все записи с устройств хранятся в защищенном облаке на территории России. Пользователи сами решают, кому предоставить к ним доступ: для этого можно создать отдельный аккаунт для членов семьи или отправить ссылку на прямую трансляцию.

На сегодняшний день жители России установили 1,2 млн камер домашнего облачного видеонаблюдения от "Ростелекома". Посмотреть онлайн-трансляцию можно из любой точки страны, где есть интернет. Также доступно облачное хранилище, в котором видеозаписи с камер доступны от семи дней до месяца в зависимости от тарифа.

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ПАО "Ростелеком"

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