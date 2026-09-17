Фасад старой пятиэтажки Тюмени "обрастает" мотивами деревянной резьбы

На улице Дзержинского в Тюмени активно ведутся работы по художественному оформлению фасада дома № 31. Проект реализуется по итогам городского конкурса, организованного "Сибирью", на оформление фасадов: из 91 заявки победителем стала работа Саши Мельниковой "Резная мелодия Тюмени". Концепция вдохновлена одноимённой книгой реставратора Вадима Шитова и отсылает к традициям тюменской домовой резьбы.

Орнамент наносят вручную художники проекта "Дайте стену" с помощью декоративной штукатурки через трафареты — рельеф выполняют в тон фасада. Узор не спорит с архитектурой, а деликатно её дополняет: растительные мотивы органично вписываются в облик здания и создают выразительную игру света и тени.

"Художникам приходится работать на высоте по всему периметру стены — для этого специально построены строительные леса. Формат проекта особенно сложен из‑за сочетания художественной и технической задач: важно не только точно перенести сложный растительный орнамент, но и выдержать единую фактуру и оттенок рельефа на большой площади, учесть перепады температур и воздействие осадков — ведь оформление должно сохранять выразительность долгие годы. Это первый в Тюмени проект такого формата", - сообщили в ЦСР "Сибирь".