Тюменских студентов педвузов и колледжей зовут на конкурс финансовой грамотности

Ко Дню учителя приурочен в этом году старт ежегодного федерального конкурса по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений. За три недели участники пройдут два этапа: образовательный, где смогут расширить знания в области финансов, и творческий – на креативность и нестандартное мышление.

Цель конкурса, который начнется 5 октября — передать знания от экспертов будущим педагогам, а через них – детям. В этом году организаторы конкурса ВТБ и НСПК поделятся с участниками информацией об актуальных тенденциях в сфере платежей и кредитования. Основной этап конкурса – творческое задание, для которого студенты-финалисты разрабатывают игры по финансовой грамотности для воспитанников детских домов. Победителей ждут в Москве в декабре: для них будет организована деловая и культурно-развлекательная программа.

Ольга Дергунова, руководитель ВТБ Образование, директор ВШМ СПбГУ:

Ценность конкурса "Финансовый мир" в том, что знания экспертов превращаются в образовательные инструменты, которые создают студенты, а затем используют волонтёры в работе с детьми. Так возникает настоящий эффект умножения знаний — от профессиональной экспертизы к финансово грамотному поколению.

Конкурс проходит четвертый год подряд. С 2023 года в нём приняли участие более 3 000 студентов из 96 вузов страны.

Павел Потанин, заместитель генерального директора НСПК: