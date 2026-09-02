После каникул – к режиму: как молочные продукты помогают выстроить питание школьника

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

С началом учебного года у детей меняется привычный летний ритм: появляются ранние подъёмы, уроки, домашние задания, кружки, секции и дорога между школой и домом. В этот период особенно важно вернуть регулярное питание, чтобы ребёнок не заменял полноценные приёмы пищи случайными перекусами, сладкими напитками или выпечкой.

В АО "Золотые луга" отмечают: молочные продукты могут стать удобной частью школьного рациона, если подбирать их по возрасту, режиму дня и условиям хранения. Молоко, кефир, ряженка, йогурт, творог, сметана и другие продукты помогают разнообразить питание, дают белок, кальций и могут использоваться в простых блюдах для детей и подростков.

Для младших школьников особенно важен режим. Утром ребёнку может быть сложно быстро проснуться и полноценно поесть, поэтому завтрак лучше делать простым и привычным. Это может быть каша на молоке, творог с ягодами или фруктами, омлет, бутерброд со сливочным маслом или сыром, йогурт без большого количества десертных добавок. Такие варианты не требуют сложной готовки и помогают начать день с более устойчивым чувством сытости.

Подросткам важно учитывать более длинный и насыщенный день. У старшеклассников после уроков часто идут дополнительные занятия, спортивные секции, подготовка к экзаменам. Из-за плотного графика они могут пропускать еду или выбирать быстрые, но не всегда сбалансированные перекусы. В этом случае молочные и кисломолочные продукты можно использовать как часть рациона после школы или тренировки: кефир, ряженку, творог, натуральный йогурт, молочный коктейль с фруктами, сырники или запеканку.

"В школьном питании важны не сложные рецепты, а регулярность и понятный состав продуктов. Молочная продукция хорошо встраивается в рацион детей разного возраста: для младших школьников – это привычные завтраки и домашние блюда, для подростков – более сытные варианты после учёбы, секций и дополнительных занятий. При этом важно помнить: сладкий молочный десерт и базовый кисломолочный продукт – это разные категории по назначению в рационе. Родителям стоит читать этикетку, смотреть состав, срок годности и условия хранения", – отмечает директор по качеству АО "Золотые луга" Алёна Пинигина.

Отдельное внимание стоит уделять перекусам. Для ребёнка младшего возраста их лучше планировать заранее, чтобы после школы он не выбирал только сладости. Дома можно оставить творог с ягодами, йогурт, кефир или ряженку в холодильнике, приготовить запеканку, сырники, бутерброд с сыром или кашу на молоке. Для подростка полезно заранее договориться о простых вариантах, которые он сможет быстро взять сам.

Если молочные продукты планируется брать с собой, важно учитывать условия хранения. Охлаждённую продукцию не стоит держать несколько часов в портфеле, спортивной сумке или тёплом помещении без холодильника. Для дороги, длительных занятий или поездки лучше использовать термосумку или выбирать продукты, условия хранения которых позволяют находиться вне холодильника до вскрытия. Но и в этом случае нужно соблюдать температурный режим, указанный на упаковке.

При выборе молочной продукции для школьника специалисты советуют обращать внимание на несколько пунктов: точное наименование продукта, состав, срок годности, условия хранения и целостность упаковки. Например, йогурт с большим количеством сладких добавок, шоколадных шариков или наполнителей чаще относится к десертным вариантам, а не к основе ежедневного питания. Это не значит, что такие продукты нужно полностью исключать, но важно понимать их место в рационе.

Полезной привычкой для семьи может стать подготовка простых домашних заготовок на несколько дней: творожная запеканка, сырники, каша, которую можно быстро разогреть, натуральный йогурт с фруктами, овощи с соусом на основе сметаны или йогурта. Такие блюда помогают снизить количество случайных перекусов и сделать питание ребёнка более предсказуемым в первые недели учёбы.