Аналитики выяснили любимое время шопинга у россиян

Специалисты изучили обезличенные транзакции в 156 российских городах с населением более 100 тысяч человек за год — с июля 2025 по июль 2026-го — и определили, в какое время в каждом регионе фиксируется наибольшее число операций в выходные дни, когда распорядок дня не привязан к рабочему графику. Совместное исследование к ВЭФ 2026 провели ВТБ и технологическая компания Platforma.

Раньше всех за покупками выходят жители Дальнего Востока. И не только из-за разницы в часовых поясах. Пик активности в выходные наступает на Дальнем Востоке уже в 13:32 по местному времени. Далее следуют Сибирский (13:57) и Южный (14:11) федеральные округа, за ними — Приволжский (14:41), Уральский (14:51) и Северо-Кавказский (15:06). Позже всех пик покупательской активности фиксируется в Центральном (15:24) и Северо-Западном округах — там он приходится на 15:40.

По данным исследования, Владивосток и Москва начинают день практически одновременно — в 07:25 и 07:26 соответственно, при этом пик покупок по выходным во Владивостоке наступает в 13:22, тогда как в столице — только в 16:11.

Такая статистика может быть рабочим инструментом для бизнеса, отмечает старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин: