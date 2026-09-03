Сотрудники Сбера экономят 80% времени благодаря ИИ-агентам

Искусственный интеллект перестал быть просто инструментом и трансформируется в полноценного цифрового сотрудника — эту тему сегодня обсуждали эксперты на ВЭФ-2026 в рамках сессии "От платформ к ИИ-агентам: как меняется архитектура российской и китайской торговли".

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, поделился, как ИИ изменил рутину внутри компании. В Сбере уже внедрено более 1000 ИИ-агентов, которые ежедневно закрывают сотни задач вместе с командами. На корпоративной платформе GigaCowork сотрудники описывают бизнес-задачи на естественном языке, а агенты берут на себя до 80% рутины. Результаты впечатляют: скорость подготовки отчётности выросла на 70%, а сотрудники экономят до 81,5% рабочего времени, переключаясь на творческие и стратегические задачи.

Александр Ведяхин:

Недавно Сбер представил ГигаАгента — автономного универсального ИИ-агента для управления календарём, работы с документами и исследования информации. Фактически ГигаАгент — российский ответ зарубежным решениям OpenClaw, Hermes Agent, NemoClaw. ГигаАгент не просто исполнитель, а полноценный партнёр, способный работать 24/7 в проактивном режиме, запоминать контекст, самообучаться и даже переписывать собственный код.

Однако, по словам Александра Ведяхина, главный барьер сегодня — не технологии, а "контролируемая автономность": там, где цена ошибки высока (здравоохранение, сложное производство), ИИ пока остаётся инструментом поддержки, а решение принимает человек.