Моор объяснил ситуацию с топливом на автозаправках Тюменской области

20:00 02 сентября 2026
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На АЗС региона в последние дни перебои с поставками моторного топлива, из-за чего образуются большие очереди - об увеличении объёмов поставок топлива власти ведут переговоры с руководством нефтяных компаний, сообщил губернатор Алексардр Моор.

По словам Моор объёмов бензина, которые производят российские нефтеперерабатывающие заводы и поставляются из-за рубежа, достаточно для обеспечения потребностей страны, однако требуется перенастройка логистики.

"Конкретные заводы снабжали топливом определённые регионы страны. Эти связи выстраивались годами на основе точных данных о потреблении. Представьте: один НПЗ сокращает объёмы производства, теперь надо организовать поставки с другого предприятия. Схема экстренно меняется, и неизбежно возникают накладки. Как только схемы логистики перестроятся, объёмы поставок на АЗС увеличатся. Важно, что перебои с топливом не влияют на работу общественного транспорта, скорой помощи, специальных служб и сельскохозяйственной техники", - обяснил Моор.

 

Теги: АЗС , Александр Моор , бензин , очереди
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