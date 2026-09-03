Инструкторы филиалов "Воина", которые открыл Путин на Дальнем Востоке и Карелии, обучались в Тюмени

В рамках Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин дал старт работе филиалов Центра "ВОИН" в Приморском крае, Амурской области и Карелия, все инструкторы прошли предварительно переподготовку в Тюмени, сообщили в местном филиале.

Филиал Центра "ВОИН" в Тюменской области открылся в 2023 году — одним из первых в регионах России. С 2024 года Тюмень стала одной из площадок для подготовки инструкторов Центра из других субъектов страны. За 2024 год здесь прошли обучение 186 специалистов. Всего в Тюмени состоялось пять потоков подготовки инструкторов, в пятом этой весной обучались в том числе представители Приморского края, Амурской области и Карелии. Двухмесячный курс успешно завершили 54 специалиста из 17 регионов страны.

Впереди — новый поток подготовки. В Тюмени продолжат обучать инструкторов Центра "Воин" из разных регионов России, сообщили в тюменском филиале.