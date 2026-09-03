В Сбере выстроена многоуровневая архитектура обучения ИИ-компетенциям от топ-менеджеров до линейных сотрудников
Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на ВЭФ представил подход Сбера к формированию ИИ-компетенций, который переведён в обязательный контур — от топ-руководителей и цифровых ролей до первой линии.
С развитием искусственного интеллекта рынок труда столкнулся с парадоксом: нейросети всё чаще замещают молодых специалистов, но без них не вырастут профессионалы высокого уровня. Главный вызов — ИИ замещает в первую очередь выпускников и младших специалистов.
Александр Ведяхин:
ИИ-трансформация не может быть делегирована вниз как поручение. Если руководитель сам не понимает, как работает ИИ в реальном процессе, он не сможет ни поставить задачу, ни оценить эффект, ни управлять рисками. Для топ-команды важно не только понимать тренды, но и самой работать с инструментами: ГигаЧатом, агентами, GenAI-сценариями. Управленческая зрелость в ИИ начинается с личного опыта применения.
Каждый 1–2 года вся топ-команда Сбера проходит обучение практическим ИИ-инструментам. В прошлом году провели индивидуальные сессии, где каждый топ-менеджер создавал ИИ-агента на платформе Сбера, после чего разбирали реальные кейсы внедрения. Дополнительно выпущен видеокурс с Research-экспертами Сбера. Руководитель должен владеть терминологией и лично понимать, как агент меняет процесс.
Для всех уровней сотрудников выстроена многоуровневая архитектура ИИ-обучения — более 200 программ СберУниверситета и "Школы 21": углублённые курсы для разработчиков и создателей ИИ, уровневые программы для руководителей, обязательные базовые курсы для всех сотрудников как часть профессионального контура.
Александр Ведяхин:
ИИ-компетенции — часть профессиональной зрелости человека. В их центре — критическое мышление: умение не подменять собственное суждение машинным ответом, проверять данные, логику, источники, ограничения и возможные смещения модели. Вокруг этого ядра — работа с данными, понимание ограничений ИИ, этика и безопасность, способность принять решение и встроить технологию в реальный процесс.
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