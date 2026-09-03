Тюменские медики для диагностики используют ИИ по шести направлениям

В Тюменской области используется платформа "МосМедИИ", которая с помощью технологий искусственного интеллекта анализирует результаты лучевых исследований. Этот метод тюменские медики используют в шести направлениях: флюорография, маммография, рентген органов грудной клетки, КТ грудной клетки, КТ головного мозга, рентген позвоночника. сообщил губернатор Александр Моор.

Накануне губернатор принял участие в видеоконференции, которую провели министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко и мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин.

"Тюменская область присоединилась к платформе в 2024 году. За это время в систему передали почти миллион диагностических изображений. Благодаря тому, что система быстро анализирует снимки, врачи могут раньше назначить обследование и начать лечение. Таким образом, современные технологии помогают людям сохранять здоровье, а в некоторых случаях и спасают жизни", - отметил Моор.

Использование "МосМедИИ" - э то наглядный пример того, как партнёрство регионов России приносит ощутимую пользу жителям, подчеркнул Моор, и поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку и сотрудничество.