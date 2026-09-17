Тюменская область отправила в зону СВО 45-й гумконвой

16:38 17 сентября 2026
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Юбилейный, 45-й гуманитарный конвой отправили от парка Пограничников в зону проведения специальной военной операции, в этот раз, объединившись, удалось собрать более 200 тонн гуманитарного груза, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

В составе партии груза 45 единиц техники, пиломатериалы, запчасти, предметы первой необходимости, медикаменты и другой жизненно необходимый груз. транпортные услуги оплачены со счета "Победа".

"От всей души благодарю всех, кто вносит свой вклад в общее дело: волонтеров, предприятия нашего города, неравнодушных горожан — от школьников до старшего поколения. Особая признательность ветеранам-пограничникам и председателю их правления Нуртдину Нурылхаковичу Ибрагимову — он скромно делает правое дело: постоянно на связи с подразделениями, помогает точно понимать, что сейчас нужнее всего", - сообщил Афанасьев.

 

Теги: гуманитарная помощь
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