В Тюменской области стартовала социальная кампания "Продвижение безопасности"

Всероссийская социальная кампания "Продвижение безопасности" стартовала в Тюменской области, в течение сентября - ноября в регионе пройдет цикл информационных и развлекательным мероприятий, посвященных профилактике нарушений правил дорожного движения, сообщила представитель кампании Александра Гаврилина.

"Главная тема социальной кампании "Продвижение безопасности" — безопасность пешеходов, которые остаются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Организаторы ставят перед собой задачу не просто напомнить правила дорожного движения, а сформировать у всех участников — водителей, пешеходов, пользователей СИМ осознанное и ответсвенное поведение", - сообщила Гаврилина.



Кампания начинается с пресс-конференции с участием руководства региональной Госавтоинспекции, представителей областных департаментов образования и здравоохранения, Главного управления строительства Тюменской области, а также организаторов социальной кампании. Вслед за этим в регионе развернутся практические мероприятия для всех возрастных групп: интерактивные спектакли и занятия в детских садах и школах, диалоговые площадки с моделированием дорожных ситуаций для подростков, тематические лекции для студентов и будущих водителей в автошколах.

Каждый формат направлен на формирование навыков безопасного перехода дороги, использования световозвращающих элементов и правильного поведения на дороге с учётом современных рисков, включая использование средств индивидуальной мобильности.