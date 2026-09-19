Тюменьстат определил шесть отраслей региона с зарплатами выше 150 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, зарплаты больше 150 тысяч рублей получают в следующих сферах в Тюменской области:
233 656 руб. - добыча нефти и природного газа;
220 220 руб. - предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;
215 954 руб. - производство химических веществ
и химических продуктов;
164 419 руб. - производство машин и оборудования;
163 800 руб. - научные исследования и разработки.
Также высокие заработки в производстве кокса и нефтепродуктов (144 201 руб.), финансовой и страховой деятельности (134 998 руб.), деятельности в области информации и связи (125 733 руб.) и др., - сообщает Вслух.ру.
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