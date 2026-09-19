Домашняя консервация грибов под металлическими крышками может привести к ботулизму

Врач-инфекционист Светлана Звонцова напомнила тюменцам, что домашние грибные заготовки часто становятся источником тяжелых отравлений.

Возбудитель заболевания — бактерия Clostridium botulinum — является строгим анаэробом и вырабатывает смертоносный токсин исключительно в бескислородной среде. Металлические крышки обеспечивают стопроцентную герметичность, создавая идеальный инкубатор для размножения бактерий. При этом капроновые крышки благодаря микрозазорам пропускают следовые объемы кислорода, что мешает жизнедеятельности возбудителя.

По словам инфекциониста, грибы наиболее опасны по двум причинам. Во-первых, из-за пористой и пластинчатой структуры глубоко въевшиеся частицы лесной почвы и споры невозможно полностью удалить ни проточной водой, ни щеткой. Во-вторых, споры отличаются исключительной термостойкостью: они выдерживают непрерывное кипячение от двух до пяти часов. Для их гарантированной нейтрализации требуется промышленная стерилизация в автоклавах при температуре выше 120 °C, что в домашних условиях неосуществимо.

Коварство ботулотоксина заключается в отсутствии каких-либо внешних признаков: продукт не меняет вкус, цвет и запах, а банка не вздувается и выглядит безупречно. Звонцова напомнила, что при появлении выраженной сухости во рту, размытости или двоения в глазах, затрудненного глотания и резкой мышечной слабости после еды требуется незамедлительно вызывать скорую, - сообщает АиФ-Тюмень.