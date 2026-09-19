При выборе сока в магазине покупателю рекомендуют ориентироваться на официальное наименование категории

По закону в соке доля фруктовой части составляет 100%, а добавление сахара запрещено, - напоминает врач-терапевт Михаил Гаврикин. В нектарах содержание фруктовой основы колеблется от 25% до 50% в зависимости от используемого сырья, а в сокосодержащих напитках опускается до минимальной планки — не менее 10%. В традиционном морсе доля сока должна быть не ниже 15%, тогда как маркировка "морсовый напиток" указывает на дешевый аналог, где натуральной базы может быть всего около 5%, а остальной объем занимают вода, красители и подсластители.

Специалист опровергает миф о существовании массового "сока из порошка". Восстановленный сок изготавливается из натуральных фруктов путем бережного выпаривания или вымораживания воды для получения концентрата, после чего на производстве жидкость возвращается в исходных пропорциях. Прямой отжим сохраняет чуть больше исходных микроэлементов, но обладает меньшим сроком годности.

Длительное хранение соков при комнатной температуре до года достигается не химическими добавками (консерванты в этой категории запрещены законом), а бережной пастеризацией при температуре 90–95 °C и фасовкой в стерильную асептическую упаковку.

При оценке надписи "100% сок" важно изучать состав: в нем не должно присутствовать посторонних ароматизаторов или сахара. Если сахар указан на упаковке 100-процентного сока — это прямое нарушение стандартов. Лимонная кислота допускается лишь в редких случаях и исключительно в качестве регулятора кислотности, а не консерванта. Детские соки производятся по тем же технологиям из концентрата, но к их сырью предъявляются повышенные требования безопасности, а более высокая цена за литр связана с расходами на мелкую тару и логистику.

Отдельное внимание эксперт уделил калорийности: пометка "без сахара" не превращает сок в диетический продукт, поскольку в стандартном стакане (200 мл) содержится от 20 до 24 граммов натуральной фруктозы и глюкозы, что критически важно учитывать людям с сахарным диабетом и тем, кто следит за весом, - сообщает АиФ-Тюмень.