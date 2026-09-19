Тюменские психологи рассказали, как помочь ребенку с уроками без вреда

Тюменские психологи Наталья Дынник и Елена Матвеева объяснили, почему родителям нельзя выполнять домашние задания за ребенка и как правильно оказывать помощь.

По словам психолога Натальи Дынник, часто родители делают уроки за детей из лучших побуждений: времени мало, ребенок долго сидит, завтра в школу. Однако постепенно ученик начинает полностью полагаться на взрослого, а его самостоятельность и уверенность не формируются.

– Причем порой они делают это из лучших побуждений: мол, времени мало, он долго сидит, завтра в школу, хочется быстрее закончить. А потом удивляются: "Почему он ничего сам не делает?" Потому, что они не давали ему возможности научиться, – объясняет психолог Наталья Дынник.

Специалисты советуют не отвечать "делай сам" и не давать готовый ответ, когда ребенок просит о помощи. Лучше сказать: "Я с тобой рядом. Покажи, где тебе стало трудно". Затем попросить прочитать условие и объяснить его своими словами, задать наводящие вопросы: "Что тебе уже известно?", "Что нужно узнать или выполнить?", "Как вы решали похожее задание в классе?".

– Если школьник совсем не понимает материал, можно вместе разобрать один пример, а следующий предложить выполнить самостоятельно. Помощь должна быть достаточной, но не избыточной: он не остается один на один с трудностью, но основную работу выполняет сам, – объясняет детский психолог Елена Матвеева.

Не менее вредны постоянная критика, раздражение и сравнение с другими детьми. Задача родителя – научить ребенка самостоятельно думать, замечать ошибки и искать способы их исправления, - сообщает Тюменская область сегодня.