Массаж может помочь справиться с моральным дискомфортом

Специалист по работе с лицом м телом Евгения Кузнецова, одним из наиболее продуктивных методов борьбы с моральным дискомфортом считает массаж.

– Массаж может помочь вам побороть тревожность, бессонницу, а также значительно снизить уровень стресса, – отмечает специалист.

Наука тоже подтверждает пользу процедуры. Специалист пояснила, что во время массажа меняется электрическая активность мозга – это можно увидеть на электроэнцефалограмме. При этом снижается уровень кортизола – гормона стресса – и активнее работает парасимпатический отдел нервной системы – именно он помогает снимать физическое и нервное напряжение.

Исследования показывают, что массаж влияет и на отдельные зоны мозга: растет активность миндалевидного тела и гипоталамуса – структур, которые отвечают за эмоциональную регуляцию и реакцию на стресс. Кроме того, процедура помогает яснее мыслить, лучше концентрироваться и даже укрепляет иммунитет, - сообщает Мегатюмень.