Тюмень участвует в рейтинге "Город России": жители могут отдать свой голос

Тюменцы могут проголосовать не только на выборах депутатов Государственной и Тюменской областной дум в эти выходные. Но и поддержать Тюмень в рейтинге "Город России. Национальный выбор-2026".

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проходят в течение календарного года начиная с 2012-го, итоги подведут 31 декабря. Сейчас Тюмень набрала более 24,5 тыс. голосов и находится на седьмом месте в списке из 87 мегаполисов. Однако вполне может войти в топ-5.

Для голосования нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, кликнуть на Тюмень, выстроить три картинки вертикально и подтвердить выбор. Регистрации, смс-подтверждений, авторизации на госуслугах не требуется. Возрастных ограничений нет. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Тюмень занимает самую высокую позицию среди городов Уральского федерального округа. Екатеринбург на 17-м месте, Ханты-Мансийск – на 31-м, Челябинск – на 35-м, Курган – на 47-м, Салехард – на 52-м, - сообщает Вслух.ру.