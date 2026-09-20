После ливней клубника нуждается в спасении

Как не потерять урожай после ливней и грамотно поправить грядки, рассказали специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Важно поднять уровень почвы вокруг корней, а точку роста оставить открытой. Тут спешка только вредит — лучше делать все постепенно.

Подсыпьте землю аккуратно. Возьмите немного грунта — и лучше, если он будет смешан с песком: так почва останется рыхлой, а корням будет легче дышать. Подсыпайте вокруг куста, формируя небольшой холмик у основания. При этом следите, чтобы розетка ("сердечко") осталась на уровне поверхности или чуть выше.

Не наваливайте сразу много. Если сыпать щедро и в один прием, легко случайно засыпать точку роста. Делайте это порциями: подсыпали немного — проверили, не скрылось ли "сердечко".

Дайте корням опору. Иногда из-за оседания почвы корни теряют устойчивость. После подсыпки слегка уплотните землю вокруг куста руками — так вы зафиксируете растение. Но не трамбуйте сильно: корням жизненно необходим воздух.

Проверьте результат. Осмотрите куст: если "сердечко" все же оказалось прикрытым землей, аккуратно разгребите почву руками. Лучше потратить пару минут на доработку, чем потом спасать уже подгнивший куст.

Сделайте дренаж на дне короба. Щебень, крупные ветки или другой рыхлый материал создадут дренажный слой и снизят риск сильного оседания почвы после ливней.

Регулярно осматривайте грядки. После сильных осадков уделите 10–15 минут осмотру: если земля просела, сразу слегка подправьте уровень. Это проще, чем восстанавливать пострадавшие кусты.

Следите за мульчей. Солома, агроволокно и другие материалы для мульчирования со временем могут "наползать" на куст. Контролируйте, чтобы слой не закрывал "сердечко": иначе вместо пользы получите риск гниения.