Тюменская домохозяйка рассказала, как ускорить уборку дома

Домохозяйка из Тюмени Лилия Лопухина поделилась секретами поддержания порядка в доме. Начиная уборку, не хватайтесь первым делом за тряпку и швабру. В первую очередь пройдите по квартире с мусорным пакетом – избавьтесь от скопившегося хлама, ненужных вещей, чеков и других предметов, которые крадут пространство квартиры.

– С тем, чтобы выкинуть ненужную корреспонденцию или рекламные листовки, скопившиеся на журнальном столике, нет абсолютно никакой проблемы. Сложнее перебрать шкаф с одеждой и избавиться от того, что действительно бесполезно. В этом случае я задаю себе несколько вопросов: "Когда я в последний раз надевала это платье/юбку/брюки? Надену ли я их в ближайшие пару недель? Нравятся ли они мне до сих пор?". Если отрицательных ответов, больше, чем положительных, этот элемент гардероба покидает мою квартиру, – объяснила тюменская домохозяйка Лилия Лопухина.

После расхламления помещения, тюменка советует убирать все сверху вниз от дальней комнаты к выходу. Сначала протрите пыль с верхних полок и карнизов, затем – мебель, потом пол. Так пыль не осядет на уже вымытые поверхности.

Обратите внимание на "пыльные ловушки". В сентябре пыли особенно много – из за перепадов влажности и скорого старта отопительного сезона. Самые проблемные места: вентиляционные решетки, плинтусы, подоконники и фильтры кондиционеров. Решетку снимите и промойте с моющим средством, а фильтр кондиционера пропылесосьте или промойте, если инструкция позволяет.

Старая зубная щетка и микрофибра – лучшие помощники. Узкая щетка отлично вычищает грязь в стыках плитки, на ручках шкафов и вокруг розеток. Тряпки из микрофибры почти не оставляют разводов и собирают пыль лучше обычной ткани.

Замочите сложные пятна заранее. Если на плите или в раковине остался пригоревший жир или известковый налет, нанесите средство и оставьте на 10-15 минут, пока занимаетесь другими зонами. К моменту, когда вернетесь к этому участку, грязь размягчится и уйдет быстрее, - сообщает Мегатюмень.