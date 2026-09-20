Мошенники обещают вознаграждение за покупки и рассылают поддельные письма

Злоумышленники рассылают пользователям электронные письма с обещанием вознаграждения якобы за высокую покупательскую активность.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, в основе схемы лежит тонкое понимание психологических уязвимостей жертвы: преступники умело эксплуатируют естественное желание получить приз и одновременно паразитируют на высоком доверии людей к узнаваемым брендам электронной коммерции. Получатель видит знакомую стилистику платформы и теряет бдительность, ожидая легкой выгоды.

С технической точки зрения данные атаки опираются на продвинутые механизмы обхода спам-фильтров и защитных почтовых шлюзов. Преступники активно задействуют легитимные почтовые платформы для рассылок, фальсифицируют заголовки писем с помощью технологий спуфинга (spoofing) и в точности копируют графические элементы и логотипы оригинальных торговых площадок. Особую опасность представляет создание сайтов-клонов, доменные имена которых отличаются от подлинных всего одной буквой или зарегистрированы в альтернативных доменных зонах. Неподготовленный человек практически не замечает разницы.

Противодействие сложным фишинговым кампаниям требует комплексного подхода и базовой цифровой дисциплины. По словам профессора Финансового университета при Правительстве РФ Надежды Капустиной (д.э.н.), отправной точкой защиты должен стать критический анализ любых входящих сообщений с заманчивыми предложениями.

Легитимные платформы практически никогда не принуждают переходить по сторонним ссылкам для выдачи наград: все реальные бонусы отображаются непосредственно в личном кабинете пользователя. Эксперт рекомендует выработать привычку предварительно проверять адреса без перехода — достаточно просто навести курсор мыши на ссылку, чтобы увидеть фактический URL в нижней панели программы и выявить подозрительные искажения или лишние символы в названии домена.

Фундаментальным барьером против взлома выступает многофакторная аутентификация на торговых площадках и в привязанных платежных сервисах: даже при утечке пароля преступник не сумеет завладеть аккаунтом без одноразового кода из SMS, push-уведомления или аппаратного ключа, - сообщает АиФ-Тюмень.