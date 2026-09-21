Общая явка на выборы в ЯНАО превысила 74%

11:25 21 сентября 2026
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Фото - https://max.ru/id8900000167_gos

Общая явка избирателей Ямала по итогам трёх дней голосования за депутатов в Государственную думу и Тюменскую областную думу составила 74,75%. Это один из самых высоких показателей в России, сообщается в паблике правительства ЯНАО.

После обработки 85% бюллетеней, в голосовании за депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу с результатом 73,12% лидирует партия "Единая Россия". Эта же партия набрала 72,45% голосов на выборах в облдуму.

В голосовании приняли участие почти 250 тысяч ямальцев.

Теги: выборы , единый день голосования
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