Общая явка на выборы в ЯНАО превысила 74%

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Общая явка избирателей Ямала по итогам трёх дней голосования за депутатов в Государственную думу и Тюменскую областную думу составила 74,75%. Это один из самых высоких показателей в России, сообщается в паблике правительства ЯНАО.

После обработки 85% бюллетеней, в голосовании за депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу с результатом 73,12% лидирует партия "Единая Россия". Эта же партия набрала 72,45% голосов на выборах в облдуму.

В голосовании приняли участие почти 250 тысяч ямальцев.