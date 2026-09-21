Пять квартир и пять машин выиграли жители Тюмени и Тобольска в викторине "Знай свой край!"

16:19 21 сентября 2026
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Пять квартир, пять машин и тысячи других подарков получили жители Тюмени, Тюменского округа и Тобольска, ответив правильно на вопросы викторины "Знай свой край!" Суперигры проходили на телеканалах "Тюменское время" и "Тобольское время" в течение трех дней.

Обладателями квартир стали три жительницы Тюмени, жительница Ембаево и жительница Тобольска. Автомобили выиграли три участницы викторины и Тюмени, одна из поселка Московский и житель Тобольска.

Викторина "Знай свой край!" проходила с 18 по 20 сентября в рамках фестиваля "Тюменская осень".

Теги: викторина , подарки
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