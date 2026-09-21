Новогодние каникулы - 2027 в России продлятся 11 дней

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Предстоящие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на 5 ноября и 31 декабря. Выходной день с субботы, 20 февраля, перенесен на понедельник, 22 февраля. Нерабочими в 2027 году также будут периоды: с 6 по 8 марта; с 1 по 3 и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.