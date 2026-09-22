Тюменцы продолжают заражаться от клещей энцефалитом и боррелиозом

В медорганизации Тюменской области за весь сезон обратились 12 601 человек по поводу присасывания клещей, из них 1948 - дети до 14 лет. Зарегистрировано 37 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 56 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

На 21.09.2026 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита более 130 тысяч человек, из них 50 тысяч - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 45 тысяч - дети до 14 лет.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, применение акарицидно-репеллентных средств, напоминают в Роспотребнадзоре.