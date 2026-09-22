Накопительные счета стали главным инструментом сбережений россиян в августе

В августе объём средств российских вкладчиков на накопительных счетах вырос на 78 млрд рублей и превысил 10,7 трлн рублей. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей, или 16%, посчитали в ВТБ.

По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса банка Романа Шаехова, сберегательное поведение россиян становится более осознанным: вкладчики распределяют свободные средства между накопительным счётом и депозитом в зависимости от горизонта планирования. Он отметил, что около 15% вкладчиков одновременно держат деньги и на срочном вкладе, и на накопительном счёте.

По оценке ВТБ, объём привлечённых средств населения в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей. В следующем году темпы роста накоплений могут сохраниться на текущем уровне.