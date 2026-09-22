Девочку весом меньше 700 граммов выходили тюменские врачи

Пациентке Наталии провели экстренное кесарево сечение на 28 неделе беременности из-за нарушения кровотоков третей степени и тяжелой преэклампсии. На свет появилась девочка с оценкой 5/7 по шкале Апгар весом в 690 граммов. В отделении реанимации новорожденных №1 два месяца за ребенка наблюдала лечащий врач Юлия Фетисова. За это время она набрала вес, переместилась в открытый кувез и ушла с тяжелой дыхательной поддержки и избавилась от непростой инфекции.

"Моя дочь Валерия провела 66 дней в реанимации, 17 дней в отделении патологии новорожденных и была выписана с весом 2148 граммов! Пусть моя история станет для многих поддержкой и точным пониманием, что здесь работают врачи с большой буквы", – отметила молодая мама, поблагодарив врачей за их труд и профессионализм.