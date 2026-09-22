День виноградаря и винодела предложил учредить Дмитрий Киселёв

Журналист, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", а также сопредседатель наблюдательного Совета Премии имени Льва Голицына (национальная винодельческая премия России) и член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв предложил учредить День виноградаря и винодела.
"Отрасль растет и радует. Пора учредить в России официальный праздник работников отрасли — День виноградаря и винодела. Логично для него выбрать 24 августа — день рождения основателя промышленного виноделия в нашей стране и создателя отечественной школы игристых вин князя Льва Сергеевича Голицына (1845-1915)", - написал Киселев в своем канале на платформе "Макс".
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