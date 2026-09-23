Уровень воды в Туре на территории Тюмени опустился ниже трех метров

Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени продолжает снижение: в предыдущие двое суток вода убывала по 24-25 см, в минувшие - на 17 см - на утро 23 сентября уровень воды в реке составляет 265 см - это на 631 сам ниже исторического максимума, зафиксированного в Туре 2 августа, когда вода достигла 896 см.

По данным сервиса allrivers.info в этот день, 23 сентября, минимальный уровень воды в реке наблюдался в 2022 году - минус 68 см над нулем поста. Средний уровень: - 65 см, максимальный уровень зафиксирован в 2015 г. - 405 см.

Абсолютный минимум на реке - -минус 95 см - наблюдался 1 октября 2023 года,

абсолютный максимум - 896 см - зафиксирован 2 августа 2026 года.