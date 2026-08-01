Запах воды с Метелевского водозабора улучшился, сообщили в Роспотребнадзоре

По данным исследований аккредитованных лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", по состоянию на 17.08.2026 вода в резервуарах чистой воды, в разводящей сети, пунктах набора питьевой воды соответствует нормативам по показателям безопасности: микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим, а также санитарно-токсикологическим показателям и индексу токсичности.

В резервуаре чистой воды Метелевской водоочистной станции после водоподготовки, перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть зарегистрировано улучшение воды по показателю запах. С 15 августа он составляет 2 балла и соответствует гигиеническим нормативам. Сохраняется несоответствие воды гигиеническим нормативам по привкусу и содержанию веществ, влияющих на органолептические свойства питьевой воды.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области продолжается мониторинг за качеством и безопасностью воды из водоматов. Всего исследовано более 170 проб. Вода из водоматов в доме №2 по ул. Метелевская, доме 77/2 по Ямской, доме 54/2 по Комбинатской, не соответствует гигиеническим показателям - их запретили эксплуатировать до приведения к нормативам.

В целом с 16 июля из реки Туры, накопительных резервуаров питьевой воды на Метелевском водозаборе и из разводящей сети по предписаниям Управления было отобрано и исследовано более 350 проб. Исследования питьевой воды также проводятся хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля и по заявкам населения.