Музыка для всех: в Тюмени завершилась "Музыкальная экспедиция"

В Тюмени прошел фестиваль классической музыки под открытым небом "Музыкальная экспедиция". В рамках проекта арт-директор фестиваля Борис Андрианов, куратор Ксения Татаренко и руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев рассказали о философии проекта, планах на будущее и уникальности тюменского состава.

За плечами команды — концерты в Вологде, на Балтике и в Греции. Пятый этап экспедиции прошел в Тюменской области, после чего музыканты отправятся в Удмуртию, Суздаль, Калининградскую область и Торжок. По словам Бориса Андрианова, главная цель проекта — сломать стереотип о том, что классическая музыка предназначена только для подготовленной аудитории:

Если ты приходишь в наушниках, то тебе сложно. Но вообще нету разницы между слушателями никакой. Каждый человек пришёл в зал для того, чтобы что-то получить.

Музыканты намеренно играют в парках, чтобы привлечь случайных прохожих, которые никогда не были в филармонии. При этом Андрианов подчеркивает высочайший уровень исполнения:

У нас всегда самые прекраснейшие, выдающиеся звёзды. Они выкладываются на полную, и неважно, играешь ты для 3 тысяч человек в филармонии, или же в деревне, где сидит 20 человек.

Алексей Краев подчеркнул, что проведение концертов в парках идеально вписывается в политику региона по оживлению общественных площадок:"Для местных жителей это становится нормой жизни — быть готовым столкнуться со спортом и творчеством в любой точке города", - считает Краев.

По мнению Ксении Татаренко, "Музыкальная экспедиция" — лучший музыкальный фестиваль на открытых площадках региона, объединяющий любовь к музыке, людям и природе.

Фестиваль стал еще и площадкой для обмена опытом: флейтистка Екатерина Корнишина приехала заранее, чтобы провести с воспитанники местных музшкол мастер-класс, результаты своего труда они вместе представили на сцене в Затюменском экопарке.

Борис Андрианов отметил, что во время концертов, они стараются не повторять программу - если утром исполнялись одни произведения, то вечером будут другие. Всего за время пребывания в городе коллектив дает три разные программы.

По словам организаторов, собрать такое количество высококлассных музыкантов на одной сцене в парке — уникальная история, которая не повторяется ни на одном другом фестивале мира.