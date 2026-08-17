После схода паводка в Тюмени на 25 гектарах продезинфицируют более 500 домов

Уровень воды в река Тура в Тюмени на утро 17 августа снизилась до 816 сантиметров - паводок отступает, жители затопленных территорий с помощью властей и волонтеров приступили к наведению порядка на участках.

"В Тюмени волонтёры помогают жителям провести уборку на прилегающих к домам территориях, в том числе на огородах, и вывезти урожай, который нельзя использовать. После уборки начнётся санитарная обработка. Всего в Тюмени в разных районах дезинфекции подлежит площадь в 25 гектаров, на которой расположены 412 жилых домов и 153 – садовых. Аналогичные работы начнём и в Тюменском округе", - сообщил губернатор Алекснадр Моор.