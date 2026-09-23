Расширение доступа: банкоматы одной сети теперь доступны пользователям другой

Банки и маркетплейсы начали объединять сети дистанционного обслуживания. С 22 сентября пользователям платёжного сервиса Wildberries стали доступны расширенные лимиты на бесплатное снятие наличных и возможность вносить средства без ограничений через банкоматы ВТБ.

Сеть охватывает около 20 тыс. устройств в 89 регионах России, включая более 2,5 тыс. терминалов в отделениях Почты России. Партнёрства между банками и финтех-сервисами при маркетплейсах расширяют россиянам доступ к банковской инфраструктуре без необходимости создавать собственную сеть устройств.

"Пользователям маркетплейса доступна крупная банкоматная сеть для регулярного обслуживания без комиссии", — сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Лимит бесплатного снятия в полмиллиона рублей в месяц покрывает потребности 99% запросов клиентов", — прокомментировал председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.