Эксперт рассказала о ситуации на реках Тюменской области

На реках Тура, Тобол и в их притоках на форе паводка с середины июля наблюдается резкое снижение растворенного кислорода в воде и массовая гибель рыбы. О том, какая сегодня на реках обстановка, рассказала заместитель руководителя Тюменского филиала ВНИРО, кандидат биологических наук Яна Капустина.

- Как оценивается состояние рек в Тюменской области?

- С начала августа, когда стало понятно, что заморные воды с реки Табол заходят в реку Иртыш, установлен ежедневный мониторинг на 15 разрезах, работают полевые отряды Тюменского филиала ВНИРО и Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. За этот период до настоящего времени ситуация по кислороду на реке Иртыш постепенно ухудшалась, и на данный момент она выглядит следующим образом: выше впадения реки Тобол кислород хороший, насыщение 100% и ситуация благоприятная. Ниже впадения Тобола кислород резко падает.

Какова причина гибели рыбы в Иртыше?

- Причина гибели рыбы точно такая же, как в бассейне рек Тура, Тобол, Пышма, Тавда - это острый дефицит кислорода. Нашими специалистами проведен клинический анализ и ихтеопатологический анализ. Признаков инфекционных заболеваний не обнаружено, то есть со стороны ихтеопатологии и со стороны инфекций рыба не болеет. Она здорова. И также проведено биотестирование воды. Со стороны острой токсикологической реакции не зафиксировано, то есть токсического воздействия на водные биоресурсы также оказано не было. То есть причиной гибели, так же, как и других бассейнах рек нашего региона, является острый дефицит кислорода.

- Какой ущерб нанесен экосистеме рек?

- Ситуация с замором в нашем бассейне носит глобальный характер. Замор отмечается в бассейнах рек Тура, Пышма, Тавда, Тобол и частично, в бассейне реки Иртыш ниже впадения реки Тобол. Эта ситуация явилась следствием аномальных природных явлений. В этом году аномально высокая температура - выше климатической нормы. Аномальный и летний паводок. Мы с вами находимся на территории самого большого болотного водосбора, то есть на территории Западно-Сибирской низменности - на территории Тюменской области находятся самые большие в мире классические торфяные болотные системы. Поэтому в водах наших рек повышенное содержание железа, повышенное содержание марганца и повышенное содержание гуминовых кислот, то есть большое количество органических веществ. Тот кислород, который находится в наших реках, идет на окисление повышенного содержания железа, на окисление гуминовых кислот и аномальный паводок при такой аномально высокой температуре вызвал резкое падение кислорода в наших речных системах, что является уникальным явлением именно для летнего периода.

- Насколько характерна ситуация с замором рыбы в нашем регионе?

Мы знаем, что заморы для Опертышского бассейна– это характерное явление. Мы регулярно наблюдаем локальные летние заморы, мы регулярно наблюдаем зимние заморы. Но такого глобального явления, такого массового замора в летний период не наблюдалось за весь период исследований. Последние сто лет - это точно.

- Сколько времени потребуется для восстановления экосистемы?

- В результате такого глобального аномального природного явления экосистемы очень сильно пострадали. И, конечно, период восстановления займет достаточно длительное время. Во-первых, это гибель рыбы, во-вторых, это гибель планктонных организмов, и снижение видового разнообразия планктонных организмов. То есть потребуется восстановление сначала кислородного режима, затем восстановление экосистемы, начиная с планктонных организмов, и затем уже восстановление рыбы.