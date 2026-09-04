Новую станцию переливания крови в Югре посетил Якушев

Новая станция переливания крови в Сургуте построена по народной программе "Единой России", в пятницу с ее оснащением ознакомился первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Новая станция станет важнейшей частью медицинской инфраструктуры всего региона - после переезда в трехэтажное здание площадью почти 7 тысяч кв.м ее возможности значительно расширились. Персонал сможет одновременно принимать до 60 доноров, а также перерабатывать более 25 тысяч литров крови и ее компонентов в год. Это закроет потребность всех медицинских учреждений Югры. Полный комплекс специализированных лабораторий позволяет включить в процесс современные технологии заготовки и обработки крови, среди которых выпуск специфической плазмы с антителами против вируса клещевого энцефалита. Особое внимание при строительстве объекта уделили развитию криобанка, мощности которого увеличены в три раза. Благодаря современным технологиям хранения и обработки, к концу 2027 года объем стратегических запасов крови достигнет 32 тысяч литров, рассказал об объекте губернатор округа Руслан Кухарук.